Головизнин Никифор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1838
Дата смерти22.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1838
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Родионовна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Дария Никифоровна
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Родионовна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Родионовна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Аграфена Никифоровна
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1908