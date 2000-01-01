Головизнин Никифор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Никифор Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1838

Дата смерти

22.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1838

Отец: Головизнин Кузьма Григорьевич

Мать: Головизнина Екатерина Анисимовна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Родионовна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Дария Никифоровна

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Родионовна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Родионовна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Аграфена Никифоровна

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Параскева Родионовна

Смерть
22.12.1908
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