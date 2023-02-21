Головизнина Параскева Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Головизнин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Дария Никифоровна
Отец ребёнка: Головизнин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Головизнин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Аграфена Никифоровна
Отец ребёнка: Головизнин Никифор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно