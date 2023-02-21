Головизнина Параскева Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Параскева Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Головизнин Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Дария Никифоровна

Отец ребёнка: Головизнин Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Головизнин Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Аграфена Никифоровна

Отец ребёнка: Головизнин Никифор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Никифор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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