Казунина (Петровская) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.11.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946
Рождение ребёнка
12.07.1968
Дочь: Вязникова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Казунин Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
03.04.1972
Дочь: Гросул Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Казунин Анатолий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно