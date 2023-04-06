Казунина (Петровская) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина (Петровская) Валентина Михайловна

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Место рождения

Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.11.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946

Отец: Петровский Михаил Иванович

Мать: Петровская Анна Михайловна

Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.07.1968

Дочь: Вязникова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Казунин Анатолий Павлович

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1972

Дочь: Гросул Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Казунин Анатолий Павлович

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казунин Анатолий Павлович

Смерть
Неизвестно
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