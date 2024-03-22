Вязникова (Казунина) Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязникова (Казунина) Любовь Анатольевна

Место рождения

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.07.1968

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

1968 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1968

Отец: Казунин Анатолий Павлович

Мать: Казунина Валентина Михайловна

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязников Вячеслав Вячеславович

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязников Вячеслав Вячеславович

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязников Вячеслав Вячеславович

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