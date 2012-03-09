Вязников Вячеслав Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1968
Дата смерти09.03.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вязникова Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
12.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вязникова Любовь Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2012