Вязников Вячеслав Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязников Вячеслав Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1968

Дата смерти

09.03.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязникова Любовь Анатольевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязникова Любовь Анатольевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязникова Любовь Анатольевна

Смерть
09.03.2012
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