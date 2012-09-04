Казунин Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения06.03.1938
Дата смерти04.09.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1938
Отец: Казунин Павел
Мать: Казунина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1968
Дочь: Вязникова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Казунина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
03.04.1972
Дочь: Гросул Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Казунина Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.2012