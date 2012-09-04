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Казунин Анатолий Павлович

Место рождения

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.03.1938

Дата смерти

04.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1938

Отец: Казунин Павел

Мать: Казунина Анна Васильевна

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.07.1968

Дочь: Вязникова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Казунина Валентина Михайловна

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1972

Дочь: Гросул Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Казунина Валентина Михайловна

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казунина Валентина Михайловна

Смерть
04.09.2012
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