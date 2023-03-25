Петровский Михаил Иванович
Место рожденияГермания, Нейбраденбург,
Дата рождения29.09.1907 ст.
Дата смерти22.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1907 ст.
Отец: Петровский Иван
Мать: Петровская Юзефа
Германия, Нейбраденбург,
Рождение ребёнка
06.07.1944
Сын: Петровский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
16.11.1946
Дочь: Казунина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
09.07.1950
Сын: Петровский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна
Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1951
Сын: Петровский Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.02.1954
Сын: Петровский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.06.1957
Дочь: Брюханова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1959
Дочь: Литомина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Смерть
22.04.1975