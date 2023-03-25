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Петровский Михаил Иванович

Место рождения

Германия, Нейбраденбург,

Дата рождения

29.09.1907 ст.

Дата смерти

22.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1907 ст.

Отец: Петровский Иван

Мать: Петровская Юзефа

Германия, Нейбраденбург,
Рождение ребёнка
06.07.1944

Сын: Петровский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна

Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1946

Дочь: Казунина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна

Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1950

Сын: Петровский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна

Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1951

Сын: Петровский Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1954

Сын: Петровский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1957

Дочь: Брюханова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1959

Дочь: Литомина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Петровская Анна Михайловна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.04.1975
Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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