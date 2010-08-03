Петровская (Крюкова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.01.1920
Дата смерти03.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920
Рождение ребёнка
06.07.1944
Сын: Петровский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1946
Дочь: Казунина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1950
Сын: Петровский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович
Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1951
Сын: Петровский Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1954
Сын: Петровский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1957
Дочь: Брюханова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1959
Дочь: Литомина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.2010
Васильево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область