Петровская (Крюкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская (Крюкова) Анна Михайловна

Место рождения

Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1920

Дата смерти

03.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920

Отец: Крюков Михаил Стефанович

Мать: Крюкова Варвара Никифоровна

Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1944

Сын: Петровский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович

Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1946

Дочь: Казунина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович

Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1950

Сын: Петровский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович

Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1951

Сын: Петровский Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1954

Сын: Петровский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1957

Дочь: Брюханова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1959

Дочь: Литомина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Петровский Михаил Иванович

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Михаил Иванович

Смерть
03.08.2010
Васильево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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