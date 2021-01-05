Петровский Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.02.1954
Дата смерти05.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1954
Рождение ребёнка
07.03.1977
Сын: Петровский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Петровская Галина Александровна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1978
Сын: Петровский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Петровская Галина Александровна
Рождение ребёнка
19.09.1985
Дочь: Семёнова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Петровская Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2021