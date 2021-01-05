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Петровский Михаил Михайлович

Место рождения

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.02.1954

Дата смерти

05.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1954

Отец: Петровский Михаил Иванович

Мать: Петровская Анна Михайловна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.03.1977

Сын: Петровский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Петровская Галина Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1978

Сын: Петровский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Петровская Галина Александровна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1985

Дочь: Семёнова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Петровская Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Галина Александровна

Смерть
05.01.2021