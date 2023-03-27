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Петровская Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1977

Сын: Петровский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Петровский Михаил Михайлович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1978

Сын: Петровский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Петровский Михаил Михайлович

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1985

Дочь: Семёнова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Петровский Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Михаил Михайлович

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