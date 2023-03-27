Петровская Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1977
Сын: Петровский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Петровский Михаил Михайлович
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1978
Сын: Петровский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Петровский Михаил Михайлович
Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1985
Дочь: Семёнова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Петровский Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно