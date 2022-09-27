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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о возврате проданной с торгов за неуплату недоимки земского сбора земли крестьянам д. Васильево Березниковской волости Никольского уезда. 1901 г. // Гос. архив Волог Показать все
Сведения о промыслах деревни Васильево Березниковской волости Никольского уезда за 1903 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 12. Дело 237.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Березниковской церкви. Список архивных д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6284Васильево, д. каз.при рч. Юге.15115342140149
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Васильева100½½
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
993. Васильева, деревня бывшая государственная, при реке Юге, дворов 53, жителей 306, волостное правление (уездный город 151 в.), часовня, земская почтовая станция, лавка Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Васильева11015912184511400123826385
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33463Васильеводеревня59°29'с.ш.43°59'в.д.O-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608408111д Васильеводеревня