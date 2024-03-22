Гросул (Казунина) Вера Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гросул (Казунина) Вера Анатольевна

Место рождения

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.04.1972

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
03.04.1972

Отец: Казунин Анатолий Павлович

Мать: Казунина Валентина Михайловна

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гросул Сергей

Рождение ребёнка
27.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гросул Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гросул Сергей

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