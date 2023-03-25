Гросул Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гросул Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гросул Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
27.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гросул Вера Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гросул Вера Анатольевна

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