Гросул Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гросул Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
27.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гросул Вера Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гросул Вера Анатольевна