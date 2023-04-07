Челнокова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Челноков Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Челноков Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Челноков Анатолий Трофимович

Отец ребёнка: Челноков Трофим Иванович

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Челноков Павел Трофимович

Отец ребёнка: Челноков Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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