Челнокова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Челноков Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Челноков Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Челноков Анатолий Трофимович
Отец ребёнка: Челноков Трофим Иванович
Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Челноков Павел Трофимович
Отец ребёнка: Челноков Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно