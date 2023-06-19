Челноков Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения16.07.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1861
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Матрена Матвеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Челнокова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Челнокова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Челноков Анатолий Трофимович
Мать ребёнка: Челнокова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Челноков Павел Трофимович
Мать ребёнка: Челнокова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челнокова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно