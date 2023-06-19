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Челноков Трофим Иванович

Место рождения

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

16.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1861

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Матрена Матвеевна

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Челнокова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Челнокова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Челноков Анатолий Трофимович

Мать ребёнка: Челнокова Анна Ивановна

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Челноков Павел Трофимович

Мать ребёнка: Челнокова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челнокова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно