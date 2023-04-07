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Челноков Павел Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Челноков Трофим Иванович

Мать: Челнокова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1921

Сын: Челноков Сергей Павлович

Мать ребёнка: Челнокова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салтыкова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Челнокова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихова София Павловна

Мать ребёнка: Челнокова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челнокова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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