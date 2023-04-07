Челноков Павел Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Челноков Трофим Иванович
Мать: Челнокова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1921
Мать ребёнка: Челнокова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салтыкова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Челнокова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихова София Павловна
Мать ребёнка: Челнокова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно