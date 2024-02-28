деревня Вахрушево, деревня Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Вахрушево

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьян Вологодского уезда Ломтевской вол. д. Вахрушево Сизовых о неправильной описи их имущества за долги. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Вахрушево Ломтевской волости Тихова Никифора по делу о сложении с него недоимки поземельных сборов. 1905 г. // Гос. архив Вологодской об Показать все

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
ГеоргийИзучение фамильных линий д.Вахрушево и соседних деревень (Челноковы, Тиховы, Ледковы, Щепетковы, Смирновы, Родионовы)Есть выписки из метрических книг (1756-1758, 1807, 1824, 1825, 1838-1840, 1853-1867, 1876, 1902-1919), исповедных росписей (1732, 1746, 1763, 1776, 1795, 1825, 1915), рев Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1256Вархушево, д. каз.при р. Тошне.4212378789
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Ломтевская волость
137ВахрушевоВахрушевское.Николаевский-Бесединскийсобственники13251115105

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Володарская волость
Вахрушево57936деревняРусские70106132238

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Ломтевский сельсовет
Вахрушово (колхоз) 6841деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: 2,5 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 45 км. Летнее: 45 км.7070

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
33075Вахрушеводеревня59°10'с.ш.39°09'в.д.O-37-031
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