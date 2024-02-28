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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян Вологодского уезда Ломтевской вол. д. Вахрушево Сизовых о неправильной описи их имущества за долги. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Вахрушево Ломтевской волости Тихова Никифора по делу о сложении с него недоимки поземельных сборов. 1905 г. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
ГеоргийИзучение фамильных линий д.Вахрушево и соседних деревень (Челноковы, Тиховы, Ледковы, Щепетковы, Смирновы, Родионовы)Есть выписки из метрических книг (1756-1758, 1807, 1824, 1825, 1838-1840, 1853-1867, 1876, 1902-1919), исповедных росписей (1732, 1746, 1763, 1776, 1795, 1825, 1915), рев Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1256Вархушево, д. каз.при р. Тошне.4212378789Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
137ВахрушевоВахрушевское.Николаевский-Бесединскийсобственники13251115105
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вахрушево57936деревняРусские70106132238
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Вахрушово (колхоз) 6841деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: 2,5 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 45 км. Летнее: 45 км.7070
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33075Вахрушеводеревня59°10'с.ш.39°09'в.д.O-37-031