Роман Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727 ст.
Дата смерти1770 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727 ст.
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Козма Романов
Мать ребёнка: Татьяна Радионова
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Сын: Дмитрий Романов
Мать ребёнка: Татьяна Радионова
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Дарья Романова
Мать ребёнка: Татьяна Радионова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Федосья Романова
Мать ребёнка: Татьяна Радионова
Смерть
1770 ст.