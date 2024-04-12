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Роман Васильев

Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1727 ст.

Дата смерти

1770 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1753 г.р.
Около 1756 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727 ст.

Отец: Василий

Мать: не указана

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Козма Романов

Мать ребёнка: Татьяна Радионова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Сын: Дмитрий Романов

Мать ребёнка: Татьяна Радионова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Дарья Романова

Мать ребёнка: Татьяна Радионова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Федосья Романова

Мать ребёнка: Татьяна Радионова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1770 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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