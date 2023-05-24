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Козма Романов

Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

После 1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Роман Васильев

Мать: Татьяна Радионова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Иван Козмин

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Козмина

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Владимир Козмин

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1811 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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