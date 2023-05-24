Козма Романов
Место рождения
Дата рождения1753 ст.
Дата смертиПосле 1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Роман Васильев
Мать: Татьяна Радионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Иван Козмин
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Козмина
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Владимир Козмин
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Смерть
После 1811 ст.