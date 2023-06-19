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Дмитрий Романов

Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1756 ст.

Дата смерти

1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.

Отец: Роман Васильев

Мать: Татьяна Радионова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Роман Дмитриев

Мать ребёнка: Устинья Федорова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ларион Дмитриев

Мать ребёнка: Прасковья Никифорова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Никифорова

Смерть
1808 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область