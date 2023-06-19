Дмитрий Романов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756 ст.
Дата смерти1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.
Отец: Роман Васильев
Мать: Татьяна Радионова
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Роман Дмитриев
Мать ребёнка: Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ларион Дмитриев
Мать ребёнка: Прасковья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Никифорова
Смерть
1808 ст.