Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1763 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706 ст.

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: не указана

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1727 ст.

Сын: Роман Васильев

Мать ребёнка: не указана

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Максим Васильев

Мать ребёнка: не указана

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1763 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.