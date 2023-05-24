Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1763 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727 ст.
Сын: Роман Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Максим Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1763 ст.