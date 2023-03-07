Алексейченко (Глазкова) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения08.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1958
Бракосочетание
07.03.1979
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1981
Дочь: Алексейченко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Алексейченко Александр Федорович
Рождение ребёнка
26.08.1983
Сын: Алексейченко Олег Александрович
Отец ребёнка: Алексейченко Александр Федорович