Алексейченко (Глазкова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейченко (Глазкова) Елена Викторовна

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Место рождения

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

08.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1958

Отец: Глазков Виктор Афанасьевич

Мать: Глазкова Наталья Михайловна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
07.03.1979

Муж: Алексейченко Александр Федорович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1981

Дочь: Алексейченко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Алексейченко Александр Федорович

Рождение ребёнка
26.08.1983

Сын: Алексейченко Олег Александрович

Отец ребёнка: Алексейченко Александр Федорович

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