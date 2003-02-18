Глазков Виктор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1935
Дата смерти18.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1935
Отец: Глазков Афанасий
Мать: Глазкова Вера Никитична
Рождение ребёнка
26.08.1953
Дочь: Кабакова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1958
Дочь: Алексейченко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.07.1966
Сын: Глазков Валерий Викторович
Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1968
Сын: Глазков Александр Викторович
Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
19.10.1970
Сын: Глазков Михаил Викторович
Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна
Смерть
18.02.2003