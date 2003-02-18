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Глазков Виктор Афанасьевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

01.05.1935

Дата смерти

18.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1935

Отец: Глазков Афанасий

Мать: Глазкова Вера Никитична

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
26.08.1953

Дочь: Кабакова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1958

Дочь: Алексейченко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.07.1966

Сын: Глазков Валерий Викторович

Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.1968

Сын: Глазков Александр Викторович

Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
19.10.1970

Сын: Глазков Михаил Викторович

Мать ребёнка: Глазкова Наталья Михайловна

Смерть
18.02.2003
Омск, город Омск, Омская область
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