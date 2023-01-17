Глазкова (Полякова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазкова (Полякова) Наталья Михайловна

Глазкова (Полякова) Наталья Михайловна

avatar

Место рождения

Чистово, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.04.1934

Дата смерти

05.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1934

Отец: Поляков Михаил Яковлевич

Мать: Полякова Анна Прокопьевна

Чистово, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.08.1953

Дочь: Кабакова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.11.1958

Дочь: Алексейченко Елена Викторовна

Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.07.1966

Сын: Глазков Валерий Викторович

Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.01.1968

Сын: Глазков Александр Викторович

Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.10.1970

Сын: Глазков Михаил Викторович

Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич

Смерть
05.03.1994
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close