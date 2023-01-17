Глазкова (Полякова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.04.1934
Дата смерти05.03.1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1934
Рождение ребёнка
26.08.1953
Дочь: Кабакова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.11.1958
Дочь: Алексейченко Елена Викторовна
Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.07.1966
Сын: Глазков Валерий Викторович
Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.01.1968
Сын: Глазков Александр Викторович
Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.10.1970
Сын: Глазков Михаил Викторович
Отец ребёнка: Глазков Виктор Афанасьевич
Смерть
05.03.1994