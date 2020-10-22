Алексейченко Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1957
Дата смерти22.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1957
Бракосочетание
07.03.1979
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1981
Дочь: Алексейченко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Алексейченко Елена Викторовна
Рождение ребёнка
26.08.1983
Сын: Алексейченко Олег Александрович
Мать ребёнка: Алексейченко Елена Викторовна
Смерть
22.10.2020