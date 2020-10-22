Алексейченко Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейченко Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1957

Дата смерти

22.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1957

Отец: Алексейченко Федор Евменович

Мать: Алексейченко Тамара Алексеевна

Бракосочетание
07.03.1979

Жена: Алексейченко Елена Викторовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1981

Дочь: Алексейченко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Алексейченко Елена Викторовна

Рождение ребёнка
26.08.1983

Сын: Алексейченко Олег Александрович

Мать ребёнка: Алексейченко Елена Викторовна

Смерть
22.10.2020
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