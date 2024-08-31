Лукша Катаржына
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Лукша Юры I Андреев
Отец ребёнка: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Лукша Юры II Андреев
Отец ребёнка: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Лукша Михаил (Михалка) Андреев
Отец ребёнка: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Лукша Ружа (Роза) Андреевна
Отец ребёнка: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов
Смерть
Неизвестно