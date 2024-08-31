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Лукша Катаржына

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Лукша Юры I Андреев

Отец ребёнка: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Лукша Юры II Андреев

Отец ребёнка: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Лукша Михаил (Михалка) Андреев

Отец ребёнка: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Лукша Ружа (Роза) Андреевна

Отец ребёнка: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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