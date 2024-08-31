Лукша Юры II Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов
Мать: Лукша Катаржына
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукша Магдалена
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Лукша Агата Юрьевна
Мать ребёнка: Лукша Магдалена
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лукша Осип он же Иосиф (Юзук) Юрьев
Мать ребёнка: Лукша Магдалена
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Лукша Магдалена
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Лукша Марьяна (Марыя) Юрьевна
Мать ребёнка: Лукша Магдалена
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Лукша Франц (Францишак) Юрьев
Мать ребёнка: Лукша Магдалена
Смерть
Неизвестно
Михничи, Сморгонский район, Гродненская область