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Лукша Юры II Андреев

Место рождения

Горани, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов

Мать: Лукша Катаржына

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукша Магдалена

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Лукша Агата Юрьевна

Мать ребёнка: Лукша Магдалена

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лукша Осип он же Иосиф (Юзук) Юрьев

Мать ребёнка: Лукша Магдалена

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лукша Ян (Иван) Юрьев

Мать ребёнка: Лукша Магдалена

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Лукша Марьяна (Марыя) Юрьевна

Мать ребёнка: Лукша Магдалена

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Лукша Франц (Францишак) Юрьев

Мать ребёнка: Лукша Магдалена

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Михничи, Сморгонский район, Гродненская область

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