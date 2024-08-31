Лукша Михаил (Михалка) Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов
Мать: Лукша Катаржына
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукша Марцеля Людвиговна
Путешествие
До 1825
Был в бегах и вернулся в 1825
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Лукша Розалия Михайловна
Мать ребёнка: Лукша Марцеля Людвиговна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Лукша Кацярына Михайловна
Мать ребёнка: Лукша Марцеля Людвиговна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Лукша Альжбэта (Лизавета) Михайловна
Мать ребёнка: Лукша Марцеля Людвиговна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Лукша Юры Михайлов
Мать ребёнка: Лукша Марцеля Людвиговна
Смерть
Неизвестно