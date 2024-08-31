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Лукша Михаил (Михалка) Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Лукша Анджэй II (Андрей) Янов

Мать: Лукша Катаржына

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукша Марцеля Людвиговна

Путешествие
До 1825
Был в бегах и вернулся в 1825
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Лукша Розалия Михайловна

Мать ребёнка: Лукша Марцеля Людвиговна

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Лукша Кацярына Михайловна

Мать ребёнка: Лукша Марцеля Людвиговна

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Лукша Альжбэта (Лизавета) Михайловна

Мать ребёнка: Лукша Марцеля Людвиговна

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Лукша Юры Михайлов

Мать ребёнка: Лукша Марцеля Людвиговна

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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