Лукша Анджэй II (Андрей) Янов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Лукша Янко (Ян)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукша Катаржына
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Лукша Юры I Андреев
Мать ребёнка: Лукша Катаржына
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Лукша Юры II Андреев
Мать ребёнка: Лукша Катаржына
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Лукша Михаил (Михалка) Андреев
Мать ребёнка: Лукша Катаржына
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Лукша Ружа (Роза) Андреевна
Мать ребёнка: Лукша Катаржына
Смерть
Около 1824