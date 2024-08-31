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Лукша Анджэй II (Андрей) Янов

Место рождения

Горани, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Лукша Янко (Ян)

Мать: не указана

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукша Катаржына

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Лукша Юры I Андреев

Мать ребёнка: Лукша Катаржына

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Лукша Юры II Андреев

Мать ребёнка: Лукша Катаржына

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Лукша Михаил (Михалка) Андреев

Мать ребёнка: Лукша Катаржына

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Лукша Ружа (Роза) Андреевна

Мать ребёнка: Лукша Катаржына

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Около 1824
Горани, Сморгонский район, Гродненская область

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