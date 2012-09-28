Стяжкина (Петухова) Людмила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стяжкина (Петухова) Людмила Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1936

Дата смерти

28.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петухова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1961

Дочь: Сапожникова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Стяжкин Иван Тихонович

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1967

Сын: Стяжкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Стяжкин Иван Тихонович

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стяжкин Иван Тихонович

Смерть
28.09.2012
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