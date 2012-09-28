Стяжкина (Петухова) Людмила Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1936
Дата смерти28.09.2012
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.1961
Дочь: Сапожникова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Стяжкин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
26.10.1967
Отец ребёнка: Стяжкин Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2012