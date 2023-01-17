Шурма
Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15088Шурма большая (в семи выселках: Окмазикова, Ешполдина, Федосимова, Мамашева, Дейкова, Зайцева и Даровских), д. каз.при ррч. Шурминке и Федосимовке.2869165525557Сельское управление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1445. Средне-Шурминский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Шурминке, дворов 221, жителей 1768, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церков Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
28926Шурмасело56°58'50°21'O-39-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33641492101с Шурмасело