Сапожникова (Стяжкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожникова (Стяжкина) Татьяна Ивановна

Сапожникова (Стяжкина) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961

Отец: Стяжкин Иван Тихонович

Мать: Стяжкина Людмила Фёдоровна

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1983

Дочь: Сапожникова Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Сапожников Евгений Александрович

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1990

Сын: Сапожников Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Сапожников Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Евгений Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close