Сапожникова (Стяжкина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961
Отец: Стяжкин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Сапожникова Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Сапожников Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1990
Сын: Сапожников Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Сапожников Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно