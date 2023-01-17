Стяжкин Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1937
Дата смерти08.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1961
Дочь: Сапожникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Стяжкина Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.10.1967
Мать ребёнка: Стяжкина Людмила Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1988