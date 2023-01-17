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Стяжкин Иван Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1937

Дата смерти

08.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1961

Дочь: Сапожникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Стяжкина Людмила Фёдоровна

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1967

Сын: Стяжкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Стяжкина Людмила Фёдоровна

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стяжкина Людмила Фёдоровна

Смерть
08.01.1988
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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