Сапожников Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Сапожникова Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Сапожникова Татьяна Ивановна
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1990
Сын: Сапожников Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Сапожникова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно