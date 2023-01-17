Сапожников Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Евгений Александрович

Сапожников Евгений Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Сапожникова Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Сапожникова Татьяна Ивановна

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1990

Сын: Сапожников Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Сапожникова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Татьяна Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close