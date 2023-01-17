Петухова (Овечкина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1901
Дата смерти12.09.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901
Отец: Овечкин Иван Титыч
Мать: Овечкина Степанида
Рождение ребёнка
06.11.1922
Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович
Петропавловск, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.06.1936
Дочь: Стяжкина Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович
Умер в младенчестве
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович
Умер в младенчестве
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович
Умер в младенчестве
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1972
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область