Петухова (Овечкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Овечкина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Старая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.01.1901

Дата смерти

12.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901

Отец: Овечкин Иван Титыч

Мать: Овечкина Степанида

Старая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1922

Сын: Петухов Иосиф Фёдорович

Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович

Петропавловск, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.06.1936

Дочь: Стяжкина Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович

Умер в младенчестве
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович

Умер в младенчестве
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Роман Фёдорович

Отец ребёнка: Петухов Фёдор Назарович

Умер в младенчестве
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Фёдор Назарович

Смерть
12.09.1972
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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