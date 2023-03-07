Первунинский Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1898
Дата смерти11.09.1970
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1898
Отец: Первунинский Дмитрий
Мать: Первунинская ?
Рождение ребёнка
06.09.1926
Дочь: Герасимова Софья Васильевна
Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1931
Сын: Первунинский Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна
Место жительства
До 1940
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Финляндия > Карело-Финская СССР
Военная служба
С 10.09.1942 по 21.07.1945
Воинское звание: красноармеец Выбытие из воинской части: 27.04.1943 Куда выбыл: госпиталь 2539 в/ч 34424 "Р"|в/ч 68839|67 сд орб 140 А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груздев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1970