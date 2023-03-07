Первунинский Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервунинский Василий Дмитриевич

Первунинский Василий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

14.01.1898

Дата смерти

11.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1898

Отец: Первунинский Дмитрий

Мать: Первунинская ?

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.09.1926

Дочь: Герасимова Софья Васильевна

Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.05.1931

Сын: Первунинский Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна

Место жительства
До 1940
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Финляндия > Карело-Финская СССР
Военная служба
С 10.09.1942 по 21.07.1945
Воинское звание: красноармеец Выбытие из воинской части: 27.04.1943 Куда выбыл: госпиталь 2539 в/ч 34424 "Р"|в/ч 68839|67 сд орб 140 А
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груздев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первунинская Мария Ивановна

Смерть
11.09.1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close