Первунинская (Андреева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 12.01.1896 по 12.01.1897
Сын: Первунинский Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий
Рождение ребёнка
14.01.1898
Сын: Первунинский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Первунинский Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первунинская ?
Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первунинский Дмитрий