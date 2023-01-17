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Первунинская (Андреева) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 12.01.1896 по 12.01.1897

Сын: Первунинский Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.01.1898

Сын: Первунинский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Первунинский Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первунинская ?

Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Первунинский Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первунинский Дмитрий

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