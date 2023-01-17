Первунинский Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 12.01.1896 по 12.01.1897
Сын: Первунинский Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Первунинская ?
Рождение ребёнка
14.01.1898
Сын: Первунинский Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Первунинская ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Первунинский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Первунинская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Первунинская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первунинская ?
Смерть
Неизвестно