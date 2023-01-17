Первунинский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первунинский Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 12.01.1896 по 12.01.1897

Сын: Первунинский Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Первунинская ?

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.01.1898

Сын: Первунинский Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Первунинская ?

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Первунинский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Первунинская ?

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Первунинская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первунинская ?

Смерть
Неизвестно
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