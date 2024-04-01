Пуртова (Женихова) Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртова (Женихова) Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1839

Муж: Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 26 ж. 18 крестьянина д. Ганькиной дочь
Рождение ребёнка
21.05.1844

Сын: Пуртов Константин Семенов

Отец ребёнка: Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров

Рождение ребёнка
10.09.1848

Дочь: Лукина ? Пульхерия Семенова

Отец ребёнка: Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Пуртов Иван Семенов

Отец ребёнка: Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Никита Солд. Д. М. Зарослой Семенов

Отец ребёнка: Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Отец ребёнка: Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров

Смерть
Неизвестно
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