Пуртова (Женихова) Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1839
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 26 ж. 18 крестьянина д. Ганькиной дочь
Рождение ребёнка
21.05.1844
Рождение ребёнка
10.09.1848
Рождение ребёнка
Около 1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно