Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Пуртов Никифор Михайлов
Мать: Пуртова Софья Никифорова
Бракосочетание
18.01.1839
Жена: Пуртова Ирина Григорьева
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 26 ж. 18 крестьянина д. Ганькиной дочь
Рождение ребёнка
21.05.1844
Сын: Пуртов Константин Семенов
Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
10.09.1848
Дочь: Лукина ? Пульхерия Семенова
Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Пуртов Иван Семенов
Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуртов Никита Солд. Д. М. Зарослой Семенов
Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов
Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева
Смерть
Неизвестно