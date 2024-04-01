Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Пуртов Никифор Михайлов

Мать: Пуртова Софья Никифорова

Бракосочетание
18.01.1839

Жена: Пуртова Ирина Григорьева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 26 ж. 18 крестьянина д. Ганькиной дочь
Рождение ребёнка
21.05.1844

Сын: Пуртов Константин Семенов

Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
10.09.1848

Дочь: Лукина ? Пульхерия Семенова

Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Пуртов Иван Семенов

Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Никита Солд. Д. М. Зарослой Семенов

Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Мать ребёнка: Пуртова Ирина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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