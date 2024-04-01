Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1873
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Пуртова Феофания Васильева
Рождение ребёнка
11.01.1875
Мать ребёнка: Пуртова Феофания Васильева
Рождение ребёнка
10.11.1877
Дочь: Стефанида Стефанова
Мать ребёнка: Пуртова Феофания Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно