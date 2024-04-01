Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров

Мать: Пуртова Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
16.10.1873

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Пуртова Феофания Васильева

Рождение ребёнка
11.01.1875

Сын: Пуртов Феодосий Стефанов

Мать ребёнка: Пуртова Феофания Васильева

Рождение ребёнка
10.11.1877

Дочь: Стефанида Стефанова

Мать ребёнка: Пуртова Феофания Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуртова Феофания Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close