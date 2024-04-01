Пуртова Феофания Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртова Феофания Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1873

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Рождение ребёнка
11.01.1875

Сын: Пуртов Феодосий Стефанов

Отец ребёнка: Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Рождение ребёнка
10.11.1877

Дочь: Стефанида Стефанова

Отец ребёнка: Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуртов Стефан Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Смерть
Неизвестно
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