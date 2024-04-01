Лукина ? (Пуртова) Пульхерия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина ? (Пуртова) Пульхерия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1848

Отец: Пуртов Семен Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Никифоров

Мать: Пуртова (Женихова) Ирина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиных Николай Васильев

Рождение ребёнка
13.08.1871

Сын: Лукин Максим Николаев

Отец ребёнка: Лукиных Николай Васильев

Рождение ребёнка
21.07.1873

Сын: Лукин Семен Николаев

Отец ребёнка: Лукиных Николай Васильев

Рождение ребёнка
29.11.1876

Сын: Андрей (Незак)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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