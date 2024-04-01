Лукина ? (Пуртова) Пульхерия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1871
Отец ребёнка: Лукиных Николай Васильев
Рождение ребёнка
21.07.1873
Сын: Лукин Семен Николаев
Отец ребёнка: Лукиных Николай Васильев
Рождение ребёнка
29.11.1876
Сын: Андрей (Незак)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно