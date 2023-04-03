Томашевская Полина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.
Рождение ребёнка
07.05.1929
Сын: Томашевский Борис Антонович
Отец ребёнка: Томашевский Антон Викентьевич
Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.06.1935
Дочь: Томашевская Тамара Антоновна
Отец ребёнка: Томашевский Антон Викентьевич
Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.