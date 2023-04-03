Томашевская Полина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевская Полина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.
Рождение ребёнка
07.05.1929

Сын: Томашевский Борис Антонович

Отец ребёнка: Томашевский Антон Викентьевич

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.06.1935

Дочь: Томашевская Тамара Антоновна

Отец ребёнка: Томашевский Антон Викентьевич

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томашевский Антон Викентьевич

Смерть
1968
КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.
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