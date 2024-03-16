Необходимо-Установить Константин ГлаваРодович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: ПРАЩУР
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Томашевская (Необх Установить) Полина (Паулина) Константиновна
Мать ребёнка: Необходимо-Установить Жена Константина
КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.
Смерть
Неизвестно