Необходимо-Установить Константин ГлаваРодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Необходимо-Установить Константин ГлаваРодович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: ПРАЩУР

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Томашевская (Необх Установить) Полина (Паулина) Константиновна

Мать ребёнка: Необходимо-Установить Жена Константина

КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.
Смерть
Неизвестно

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