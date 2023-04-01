Томашевский Борис Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомашевский Борис Антонович

Томашевский Борис Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1929

Дата смерти

18.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1929

Отец: Томашевский Антон Викентьевич

Мать: Томашевская Полина Константиновна

Бракосочетание
1952

Жена: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1953

Сын: Томашевский Сергей Борисович

Мать ребёнка: Левкина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
02.04.1955

Сын: Томашевский Юрий Борисович

Мать ребёнка: Левкина Валентина Михайловна

Опытная, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
18.03.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close