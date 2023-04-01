Томашевский Борис Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1929
Дата смерти18.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1929
Бракосочетание
1952
Жена: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1953
Сын: Томашевский Сергей Борисович
Мать ребёнка: Левкина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
02.04.1955
Сын: Томашевский Юрий Борисович
Мать ребёнка: Левкина Валентина Михайловна
Опытная, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
18.03.1988