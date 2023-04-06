Томашевский Антон Викентьевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти05.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Томашевский Викентий
Мать: не указана
КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.
Рождение ребёнка
07.05.1929
Сын: Томашевский Борис Антонович
Мать ребёнка: Томашевская Полина Константиновна
Рождение ребёнка
02.06.1935
Дочь: Томашевская Тамара Антоновна
Мать ребёнка: Томашевская Полина Константиновна
Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
05.07.1942