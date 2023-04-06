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Томашевский Антон Викентьевич

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Место рождения

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

05.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Томашевский Викентий

Мать: не указана

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.
Рождение ребёнка
07.05.1929

Сын: Томашевский Борис Антонович

Мать ребёнка: Томашевская Полина Константиновна

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.06.1935

Дочь: Томашевская Тамара Антоновна

Мать ребёнка: Томашевская Полина Константиновна

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томашевская Полина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
05.07.1942
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