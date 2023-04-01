Томашевский Викентий ГлаваРодович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Томашевский ГлаваРода Предкович
Мать: не указана
КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат.
Рождение ребёнка
1902
Сын: Томашевский Антон Викентьевич
Мать ребёнка: не указана
КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Томашевский Виктор Викентьевич
Мать ребёнка: не указана
Проживал вместе с сыном Олегом в д. Малодуша
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Томашевская Мальвина Викентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Томашевский Владимир Викентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томашевская Серафима Викентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томашевская Виктория Викентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томашевский Станислав Викентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно