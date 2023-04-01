Томашевский Викентий ГлаваРодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевский Викентий ГлаваРодович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Томашевский ГлаваРода Предкович

Мать: не указана

КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Томашевский Антон Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
КРОВНАЯ РОДНЯ. Нужны уточнения дат и мест.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Томашевский Виктор Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Проживал вместе с сыном Олегом в д. Малодуша
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Томашевская Мальвина Викентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Томашевский Владимир Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томашевская Серафима Викентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томашевская Виктория Викентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томашевский Станислав Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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