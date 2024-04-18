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Томашевский Владимир Викентьевич

Место рождения

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Томашевский Викентий ГлаваРодович

Мать: не указана

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Образование
С 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Учился в ФЗО г. Ленинград. После начала ВОВ был эвакуирован на Урал, где и остался проживать.
Смерть
Около 2000
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

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