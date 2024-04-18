Томашевский Владимир Викентьевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Томашевский Викентий ГлаваРодович
Мать: не указана
Образование
С 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Учился в ФЗО г. Ленинград. После начала ВОВ был эвакуирован на Урал, где и остался проживать.
Смерть
Около 2000
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область