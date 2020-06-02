Левкина (Левкина) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.11.1928
Дата смерти02.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Отец: Левкин Михаил Петрович
Мать: Левкина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1953
Сын: Томашевский Сергей Борисович
Отец ребёнка: Томашевский Борис Антонович
Рождение ребёнка
02.04.1955
Сын: Томашевский Юрий Борисович
Отец ребёнка: Томашевский Борис Антонович
Смерть
02.06.2020