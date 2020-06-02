Левкина (Левкина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левкина (Левкина) Валентина Михайловна

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Место рождения

Шумихино, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

02.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: Левкин Михаил Петрович

Мать: Левкина Мария Михайловна

Шумихино, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1953

Сын: Томашевский Сергей Борисович

Отец ребёнка: Томашевский Борис Антонович

Опытная, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.04.1955

Сын: Томашевский Юрий Борисович

Отец ребёнка: Томашевский Борис Антонович

Опытная, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
02.06.2020
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